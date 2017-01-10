Новости

 Сообщить новость
Все новости
«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство

«Пока дышал, тянулся за рюмкой». В Узде трех местных судят за жестокое убийство

Происшествия
Не аист приносит детей, а… бухгалтерия

Не аист приносит детей, а… бухгалтерия

Общество
Рейтинги вузов. На ком стоит знак качества?

Рейтинги вузов. На ком стоит знак качества?

Общество
Житель Постав едет в кругосветное путешествие на велосипеде

Житель Постав едет в кругосветное путешествие на велосипеде

Общество
Синоптики прогнозируют на этой неделе оттепель

Синоптики прогнозируют на этой неделе оттепель

Общество
Минспорта необычно чествовало победителей и призеров Рио

Минспорта необычно чествовало победителей и призеров Рио

Спорт
Россия собирается еще больше сократить объем поставок нефти в Беларусь

Россия собирается еще больше сократить объем поставок нефти в Беларусь

Экономика
Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте

Православная церковь в Беларуси: вне политики, но в политическом контексте

Политика
Московские экстремалы провели велопарад при минус 28

Московские экстремалы провели велопарад при минус 28

Мир

Политика

На Рождество Лукашенко заочно полемизировал с теми, кто хочет унизить белорусов

На Рождество Лукашенко заочно полемизировал с теми, кто хочет унизить белорусов

«Дальняя дуга» под белорусские интересы не прогибается

«Дальняя дуга» под белорусские интересы не прогибается

Все материалы рубрики

Экономика

Рынок России для МЗКТ трудно заменить. Но это не значит, что не надо искать

Рынок России для МЗКТ трудно заменить. Но это не значит, что не надо искать

Производитель спортивной обуви «Белкельме» на грани банкротства

Производитель спортивной обуви «Белкельме» на грани банкротства

Все материалы рубрики

Общество

Байнет шутит: куда поехать греться — в Гомель!

Байнет шутит: куда поехать греться — в Гомель!

Православные белорусы отмечают Рождество

Православные белорусы отмечают Рождество

Все материалы рубрики

Выборы

Избирательное законодательство. Заберут ли у наблюдателей бинокли?
Выборы

Избирательное законодательство. Заберут ли у наблюдателей бинокли?

Все материалы рубрики

Происшествия

В женском монастыре убита настоятельница. Подозреваемая задержана
Происшествия

В женском монастыре убита настоятельница. Подозреваемая задержана

Все материалы рубрики

Спорт

Планы Александры Герасимени: чемпионат мира, Клуб плавания… ну, и личная жизнь
Спорт

Планы Александры Герасимени: чемпионат мира, Клуб плавания… ну, и личная жизнь

Все материалы рубрики

Культура

Для беларускіх дзетак выдалі кніжку-сувенір
Культура

Для беларускіх дзетак выдалі кніжку-сувенір

Все материалы рубрики

Мир

Как в Вифлееме Встречали Рождество
Мир

Как в Вифлееме Встречали Рождество

Все материалы рубрики

Техно

Тревожная кнопка. Белорусам придется платить за опцию, которая не работает
Техно

Тревожная кнопка. Белорусам придется платить за опцию, которая не работает

Все материалы рубрики