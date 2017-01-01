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Мария Мамошук и Владислав Гончаров — спортсмены года

Мария Мамошук и Владислав Гончаров — спортсмены года

Спорт
Под елочку Лукашенко послал Москве примирительный сигнал. С оговоркой

Под елочку Лукашенко послал Москве примирительный сигнал. С оговоркой

Политика
2016-й в мемах: морковка для Сигала, ускоритель для Чижа и налоги до пенсии

2016-й в мемах: морковка для Сигала, ускоритель для Чижа и налоги до пенсии

Общество
Как живется Петуховым и Курочкиным в год Петуха

Как живется Петуховым и Курочкиным в год Петуха

Общество
Европа — плюс, Россия — минус. 10 трендовых для Беларуси событий 2016 года

Европа — плюс, Россия — минус. 10 трендовых для Беларуси событий 2016 года

Политика
«Залы смеются». Комедия «Party-Zan Фильм» вышла в широкий прокат

«Залы смеются». Комедия «Party-Zan Фильм» вышла в широкий прокат

Культура
Универсальное новогоднее обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу

Универсальное новогоднее обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу

Общество
Байнет шутит: строили АЭС — порвали два реактора

Байнет шутит: строили АЭС — порвали два реактора

Общество
Устами Глобы. Предсказывал ли астролог объединение России и Беларуси?

Устами Глобы. Предсказывал ли астролог объединение России и Беларуси?

Общество

Политика

2016 год в отношениях Минска и Москвы: тревожная перспектива

2016 год в отношениях Минска и Москвы: тревожная перспектива

Как будут развиваться отношения Беларуси и США? Не знает даже Трамп

Как будут развиваться отношения Беларуси и США? Не знает даже Трамп

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Экономика

Порты, ритейл и заводы. Куда инвестировал белорусский бизнес?

Порты, ритейл и заводы. Куда инвестировал белорусский бизнес?

Владельцы «Евроопта» будут выпускать спирт в Чашниках

Владельцы «Евроопта» будут выпускать спирт в Чашниках

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Общество

Новогодние пожелания Александру Лукашенко от белорусского народа

Новогодние пожелания Александру Лукашенко от белорусского народа

Составьте свой личный прогноз для Беларуси на 2017 год!

Составьте свой личный прогноз для Беларуси на 2017 год!

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Выборы

БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет по выборам в Беларуси
Выборы

БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет по выборам в Беларуси

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Происшествия

Расследование дела о резне в ТЦ «Новая Европа» завершено
Происшествия

Расследование дела о резне в ТЦ «Новая Европа» завершено

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Спорт

Белорусский спорт в 2016 году: мимо кассы
Спорт

Белорусский спорт в 2016 году: мимо кассы

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Культура

Белорусские художники провожали Год культуры на свалке
Культура

Белорусские художники провожали Год культуры на свалке

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Мир

Москва негодует по поводу новых санкций, введенных США
Мир

Москва негодует по поводу новых санкций, введенных США

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Техно

Грузовики МАЗ учатся ездить по-умному
Техно

Грузовики МАЗ учатся ездить по-умному

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