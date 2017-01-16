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Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

Происшествия
Грузовой «Боинг» рухнул на дачный поселок в Кыргызстане

Грузовой «Боинг» рухнул на дачный поселок в Кыргызстане

Мир
Валютные запасы населения тают. Прогноз негативный

Валютные запасы населения тают. Прогноз негативный

Экономика
От устаревания белорусскую бронетехнику модернизация не спасает

От устаревания белорусскую бронетехнику модернизация не спасает

Общество
Первый и пока последний. 23 года назад Клинтон посетил Беларусь

Первый и пока последний. 23 года назад Клинтон посетил Беларусь

Политика
Можно без стука! Открылась депутатская приемная Анны Канопацкой

Можно без стука! Открылась депутатская приемная Анны Канопацкой

Общество
Папа римский приедет в Беларусь, когда московский патриарх разрешит?

Папа римский приедет в Беларусь, когда московский патриарх разрешит?

Политика
«Дакар-2017». Команда «МАЗ-СПОРТавто» обновила личный рекорд

«Дакар-2017». Команда «МАЗ-СПОРТавто» обновила личный рекорд

Спорт
«Я всё могу ногами делать». В «Бойцовский клуб» пришел боксер без рук

«Я всё могу ногами делать». В «Бойцовский клуб» пришел боксер без рук

Спорт

Политика

Без виз. Красивое решение с ограниченным эффектом

Без виз. Красивое решение с ограниченным эффектом

Танки НАТО на подходе. Россия будет окапываться в Беларуси?

Танки НАТО на подходе. Россия будет окапываться в Беларуси?

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Экономика

Беларусь теряет нефтяные прибыли, трактора экспорт не спасут

Беларусь теряет нефтяные прибыли, трактора экспорт не спасут

Долгостроем у цирка в Минске займется российский «Сбербанк»

Долгостроем у цирка в Минске займется российский «Сбербанк»

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Общество

Для Лукашенко строят новую резиденцию?

Для Лукашенко строят новую резиденцию?

Как будет работать декрет «о тунеядцах» после внесения изменений

Как будет работать декрет «о тунеядцах» после внесения изменений

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Выборы

Избирательное законодательство. Заберут ли у наблюдателей бинокли?
Выборы

Избирательное законодательство. Заберут ли у наблюдателей бинокли?

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Происшествия

«Заставили копать могилу». Как в Марьину Горку вернулись «лихие 90-е»
Происшествия

«Заставили копать могилу». Как в Марьину Горку вернулись «лихие 90-е»

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Спорт

«Дакар-2017». Дневник белорусского гонщика
Спорт

«Дакар-2017». Дневник белорусского гонщика

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Культура

Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» проходит в Минске
Культура

Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» проходит в Минске

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Мир

Трамп назначил старшим советником человека с корнями из Новогрудка
Мир

Трамп назначил старшим советником человека с корнями из Новогрудка

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Техно

МТС подтверждает отличное качество связи
Техно

МТС подтверждает отличное качество связи

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