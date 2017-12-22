Viber накануне Нового года запустил Бот-Мороза

Пользователи Viber могут зарядиться новогодним настроением, создав виртуальную елку вместе с друзьями или персональные праздничные открытки и гифки для поздравления родных и близких. В этом им поможет специальный Бот-Мороз.

Для создания персонализированной открытки в мессенджере понадобится всего несколько минут: достаточно выбрать рамку (статичную или анимированную), загрузить свое фото и придумать подпись.

Таким же образом можно создать собственный дизайн новогодней елки — выбрать ее цвет и оформление, а потом пригласить по ссылке друзей, чтобы они помогли украсить ее игрушками и гирляндами. Нажав на каждое украшение, можно увидеть, кто именно его выбрал.