40 человек по тревоге были эвакуированы из брестского психоневрологического диспансера

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В Бресте в пятницу, 22 декабря, из психоневрологического диспансера, расположенного на улице Советской, проводилась эвакуация людей из-за обнаружения подозрительного чемодана.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин, около 14.00 на линию 102 позвонил главный врач диспансера.

Он рассказал, что в здании обнаружен бесхозный чемодан. У диспансера было выставлено оцепление, ограничено движение транспорта по прилегающим улицам. Из здания эвакуировали 40 человек: медперсонал и пациентов.

Саперы взрывоопасных предметов в чемодане не обнаружили. В нем находились личные вещи.


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Тэги: психоневрологический дом-интернат Персона: Илья Помин Город: Брест

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