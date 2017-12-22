40 человек по тревоге были эвакуированы из брестского психоневрологического диспансера

В Бресте в пятницу, 22 декабря, из психоневрологического диспансера, расположенного на улице Советской, проводилась эвакуация людей из-за обнаружения подозрительного чемодана.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин, около 14.00 на линию 102 позвонил главный врач диспансера.

Он рассказал, что в здании обнаружен бесхозный чемодан. У диспансера было выставлено оцепление, ограничено движение транспорта по прилегающим улицам. Из здания эвакуировали 40 человек: медперсонал и пациентов.

Саперы взрывоопасных предметов в чемодане не обнаружили. В нем находились личные вещи.