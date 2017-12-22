Шрёдер выступил за отмену санкций против России

Экс-глава немецкого правительства Герхард Шрёдер выступает за постепенную отмену санкций Евросоюза в отношении России.

По его словам, «что касается ситуации в Донбассе, то я выступаю за пошаговую отмену санкций, а не за то, чтобы все время размышлять об их ужесточении», пишет DW.

«Если есть обмен пленными, если выведены тяжелые вооружения, - это должно быть очевидным и подтверждаться соответствующими людьми - то тогда нужно взять и сказать: да, мы видим добрую волю и мы хотим это поощрить, шаг за шагом отменяя санкции», - считает экс-канцлер. Между тем штрафные меры в отношении РФ, «как стало ясно сейчас», после подтверждения экономических институтов, вредят, прежде всего, самой Германии, убежден Шрёдер.

Глава совета директоров российской госкомпании «Роснефть» выступает за «сотрудничество вместо конфронтации» в отношениях Москвы и Берлина. «Нам нужно что-то вроде нового варианта политики разрядки. Время пришло, самое время!» - заявил Шрёдер.

На вопрос о том, может ли на проект газопровода «Северный поток-2» повлиять неопределенная ситуацияв Берлине, где до сих пор не удается сформировать новый кабинет министров по итогам выборов, Шрёдер ответил, что так не считает.

«Думаю, каждое новое правительство Германии будет рассматривать этот проект в качестве экономического и поддержит его так же, как это делали действующие федеральный канцлер и министр иностранных дел. По этому поводу у меня нет опасений», - заявил экс-канцлер.