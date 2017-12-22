Олег Дулуб покинул одесский «Черноморец»
Сегодня стало известно, что главный тренер одесского «Черноморца» белорусский специалист Олег Дулуб покинул «клуб украинских моряков».
«Сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между ФК «Черноморец» и главным тренером команды Олегом Дулубом. Вместе с Олегом Анатольевичем покидают наш клуб и ассистенты белорусского тренера», - сообщила пресс-служба «черно-синих».
Как говорится в заявлении ФК «Черноморец», клуб благодарит бывшего главкома и его помощников за «высокопрофессиональный добросовестный труд в непростой период для нашей команды».
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