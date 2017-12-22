Олег Дулуб покинул одесский «Черноморец»

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Сегодня стало известно, что главный тренер одесского «Черноморца» белорусский специалист Олег Дулуб покинул «клуб украинских моряков».

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«Сегодня по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между ФК «Черноморец» и главным тренером команды Олегом Дулубом. Вместе с Олегом Анатольевичем покидают наш клуб и ассистенты белорусского тренера», - сообщила пресс-служба «черно-синих».

Как говорится в заявлении ФК «Черноморец», клуб благодарит бывшего главкома и его помощников за «высокопрофессиональный добросовестный труд в непростой период для нашей команды».


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Тэги: ФК Черноморец футбол-Украина Персона: Олег Дулуб Город: Одесса

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