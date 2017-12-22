В Бресте бывший директор ДЮСШ лишил школу 1 тыс. рублей

В Бресте за служебный подлог осужден бывший директор детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

Как сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева, брестчанин, работая директором спортивной школы, с февраля 2013 по февраль 2014 года, а также с января по август 2016 года из личной заинтересованности неоднократно вносил заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени о нахождении на рабочем месте своей дочери, которую он устроил в это учреждение механиком по техническим видам спорта.

Фактически она отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин, в частности ездила в Польшу, о чем директору школы было известно.

Всего его дочери была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму 990 рублей 53 копейки. Это было выявлено в ходе проверки.

13 декабря суд Московского района Бреста признал 65-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог) и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6.900 рублей).

До вынесения приговора обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, пишет БелаПАН.