Умер основатель ансамбля «Сябры» Валентин Бадьяров

В четверг, 21 декабря, в Германии на 71-м году ушел из жизни известный белорусский музыкант, участник ВИА «Песняры», основатель ансамбля «Сябры» Валентин Бадьяров.

О смерти скрипача сообщил его коллега Николай Подгорнов.

Причиной смерти музыканта стала онкологическая болезнь, с которой Бадьяров боролся долгое время.

Валентин Бадьяров закончил Белорусскую государственную консерваторию имени А.В. Луначарского по классу скрипки.

Он был участников легендарного ВИА «Песняры» и основателем и руководителем не менее популярного в Беларуси ансамбля «Сябры». К одному из главных хитов коллектива «Алеся» он приложил руку, посвятив композицию своей дочери.