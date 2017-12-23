Лукашенко подталкивает Японию к конструктивным отношениям

Александр Лукашенко в своем поздравлении с днем рождения императора Японии Акихито отметил, что белорусско-японским отношениям «свойственна взаимная заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества на благо народов обеих стран».



«Убежден, путем конструктивного диалога мы сможем достигнуть дальнейших успехов в активизации двусторонних связей в различных отраслях», — говорится в поздравлении японскому императору, который отмечает свое 84-летие.

1 декабря 2017 года было объявлено, что Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день, 1 мая, императорские полномочия получит его наследник — старший сын императора, принц Нарухито.

По данным Белстата, по итогам десяти месяцев 2017 года объем товарооборота между Беларусью и Японией составил 109,7 млн долларов США и увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом объем белорусского экспорта в Японию вырос на 47,5% и составил 15,1 млн долларов; импорт — 94,6 млн долларов. Сальдо для Беларуси сформировалось отрицательное в размере 79,5 млн долларов.