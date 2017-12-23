Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

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Тропический шторм, обрушившийся на Филиппины, стал причиной
грязевых потоков, унесших жизни более 90 человек. Шторм пронесся по нескольким населенным пунктам на острове Минданао.

До сих пор о судьбе десятков человек ничего не известно.

На помощь спасателям, чья работа затруднена из-за залитых дорог и обрывов линий электропередач, направлены армейские подразделения.

Напомним, самая крупная трагедия произошла в 2013 году, когда на Филиппины обрушился тайфун Хайян, унесший жизни восьми тысяч человек.

 


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Тэги: Филиппины оползень на Филиппинах тропический шторм

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