США предоставят Украине оружия на 47 млн долларов

В Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон принял решение о предоставлении Киеву «усиленные оборонительные возможности».

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны, говорится в сообщении, пишет 112.ua со ссылкой на Reuters.

В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что помощь США носит «исключительно оборонительный характер».

По данным американских СМИ, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.