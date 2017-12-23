Водитель «Мерседеса» уснул за рулем и погиб в ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 22 декабря, примерно в 12:20 на 282-м километре трассы «РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи» недалеко от деревни Пастовичи (Стародорожский район).

По предварительным данным Управления Госавтоинспекции Минской области, 44-летний водитель «Мерседес-Бенц Атего» во время движения уснул за рулем. В результате грузовик без контроля свалился в кювет.

От полученных травм водитель умер на месте происшествия.


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Тэги: ДТП Город: Старые Дороги

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