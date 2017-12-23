Мясникович рад декрету ПВТ 2.0: это мы придумали, а не МВФ

По мнению главы верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича, подписанный президентом декрет «О развитии цифровой экономики» выведет IT-отрасль нам качественно новый уровень.

Как отметил спикер Совета Республики в эфире программы «Панорама», белорусы пока даже не представляют, насколько могут быть мощными и позитивными последствия от принятия этого документа.

«И главное, что мы первые, что это наш проект, наши идеи. Ни МВФ, ни другие не рекомендовали нам, не настаивали, мы сами пришли к этому, белорусские умы, белорусские экономисты, политики. И я очень этому рад», — цитирует БЕЛТА Мясниковича.

Как ранее отмечал директор международной инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, «Беларусь хочет стать IT-страной, своего рода Гонконгом славянского мира с учетом отличного географического положения и богатства технических знаний».