Драка коал на дороге попала на видео 23.12.2017 / 12:01 / Мир Просмотров: 772 Комментариев: 0 A- A+ Почти 100 тысяч просмотров собрало видео, размещенное в интернете, снятое в австралийском Стирлинге (юг страны). Нам кадрах видно, как две коалы выясняют отношения посредством драки. Другие материалы на эту тему: Австралия оказалась самой счастливой страной В Австралии самолет врезался в «колесо обозрения» Тропический циклон Энтони обрушился на северо-восток Австралии Наводнение в Австралии Австралийский татуировщик жестоко отомстил сварливому клиенту Loading... Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Тэги: Австралия коала Город: Стирлинг
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