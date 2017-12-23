Драка коал на дороге попала на видео

/ Мир
Просмотров: 772 Комментариев: 0

Почти 100 тысяч просмотров собрало видео, размещенное в интернете, снятое в австралийском Стирлинге (юг страны).

Нам кадрах видно, как две коалы выясняют отношения посредством драки.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Австралия коала Город: Стирлинг

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)