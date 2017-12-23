Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Пресс-служба Кремля сообщила, что накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся под открытым небом на Красной площади.

В одной команде с главой государства играли в том числе министр обороны Сергей Шойгу, а также звезды советского хоккея Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Павел Буре.

За команду соперника также представители легендарной «красной машины» Александр Якушев, Александр Кожевников и Владимир Лутченко.

Фото пресс-службы Кремля