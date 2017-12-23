Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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Пресс-служба Кремля сообщила, что накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся под открытым небом на Красной площади.

Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади

В одной команде с главой государства играли в том числе министр обороны Сергей Шойгу, а также звезды советского хоккея Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Павел Буре.

За команду соперника также представители легендарной «красной машины» Александр Якушев, Александр Кожевников и Владимир Лутченко.

 

 

 

Фото пресс-службы Кремля


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Тэги: хоккей Персона: Владимир Путин Сергей Шойгу Вячеслав Фетисов Алексей Касатонов Павел Буре Александр Якушев Александр Кожевников Владимир Лутченко Город: Москва

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