Видеофакт. Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Пресс-служба Кремля сообщила, что накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся под открытым небом на Красной площади.
В одной команде с главой государства играли в том числе министр обороны Сергей Шойгу, а также звезды советского хоккея Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Павел Буре.
За команду соперника также представители легендарной «красной машины» Александр Якушев, Александр Кожевников и Владимир Лутченко.
Фото пресс-службы Кремля
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