КПРФ выдвинет в конкуренты Путину директора совхоза

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, состоявший пленум партии единогласно выдвинул беспартийного директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ.

Зюганов рассказал, что он возглавит избирательный штаб кандидата, пишет РИА «Новости». Окончательное решение партия примет на предстоящем съезде.

Лидер КПРФ считает, что кандидатура Грудинина удачна и отвечает ожиданиям избирателей, так как этот человек, «умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания».

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть главу "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина в президенты Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборах президента, а лидера партии...https://t.co/q3SqBbwvgC pic.twitter.com/egDeUOrR8s — КПРФ (@kprf) 22 декабря 2017 г.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.