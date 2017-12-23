КПРФ выдвинет в конкуренты Путину директора совхоза

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По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, состоявший пленум партии единогласно выдвинул беспартийного директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ.

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Зюганов рассказал, что он возглавит избирательный штаб кандидата, пишет РИА «Новости». Окончательное решение партия примет на предстоящем съезде.

Лидер КПРФ считает, что кандидатура Грудинина удачна и отвечает ожиданиям избирателей, так как этот человек, «умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.


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Тэги: выборы президента России КПРФ Персона: Геннадий Зюганов Павел Грудинин

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