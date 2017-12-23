В Минске такси Uber на «зебре» насмерть сбило пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в белорусской столице, сообщили в управлении Госавтоинспекции Минска.

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Как отмечается, такси Uber, за рулем которого находился 26-летний минчанин, двигалось по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского.

ДТП произошло в 00:55 на пересечении со 2-м Велосипедным переулком — «Фольксваген-Поло» сбил переходящего по нерегулируемому пешеходному переходу 57-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход умер, пишет БЕЛТА.