В Минске такси Uber на «зебре» насмерть сбило пешехода
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в белорусской столице, сообщили в управлении Госавтоинспекции Минска.
Фото pixabay.com
Как отмечается, такси Uber, за рулем которого находился 26-летний минчанин, двигалось по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского.
ДТП произошло в 00:55 на пересечении со 2-м Велосипедным переулком — «Фольксваген-Поло» сбил переходящего по нерегулируемому пешеходному переходу 57-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход умер, пишет БЕЛТА.
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