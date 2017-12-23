Лукашенко поздравил белорусов с католическим Рождеством

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Рождество – это праздник обновления, сострадания и милосердия. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря.


Католическое Рождество. Карта богослужений в Минске

«В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства, – говорится в поздравлении. – Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей».

Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения, пишет БелаПАН.


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Тэги: Рождество Персона: Александр Лукашенко

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