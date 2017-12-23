В Индии автобус упал в реку: погибли 32 человека

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на севере Индии: в реку свалился автобус — погибли как минимум 32 человека, еще 15 получили серьезные травмы.

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ЧП произошло по дороге из Савай-Мадхопурв в Лалсот. Полиция озвучила предварительные данные расследования. Правоохранители считают, что автобус упал с моста в реку в результате большой скорости, что стало причиной потери контроля водителем над транспортным средством.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования семьям погибшим.


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Тэги: Индия ДТП Персона: Нарендра Моди

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