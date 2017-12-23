Анисим и Канопацкая поддерживают необходимость регистрации БХД

Депутаты Палаты представителей Елена Анисим и Анна Канопацкая поддерживают необходимость официальной регистрации в Минюсте оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД). Об этом они заявили 23 декабря в Минске на очередном, седьмом, учредительном съезде БХД.

В частности, отметила, что «без использования белорусского языка на государственном уровне не может быть независимости нации», пишет БелаПАН.

Анисим считает, что вне зависимости от того, кто будет возглавлять партию, организация будет отстаивать независимость белорусской нации.

Она также подчеркнула важность консолидации демократических сил: «Нас много, у нас все получится, если все мы будем сторонниками независимости страны».

В то же время Канопацкая выразила надежду, что БХД все-таки получит государственную регистрацию, а также поблагодарила за совместную работу при проведении ряда кампаний и мероприятий.

«Хочу пожелать, чтобы вы не опускали руки, продолжали работать на то, чтобы в Беларуси были изменения», — сказала Канопацкая.

С приветственными словами перед делегатами съезда БХД также выступили один из лидеров незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, председатели движения «За Свободу» Юрий Губаревич и Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Также было зачитано приветствие от главы Европейской народной партии Жозефа Доля.

Уже шесть раз БХД безуспешно пробовала зарегистрироваться в Минюсте в качестве политической партии. Учредительные съезды прошли в 2009 году, дважды — в 2010-м, один раз — в 2011-м и дважды — в 2015-м.