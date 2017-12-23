В Беларусь идет тепло — на Рождество будет до +8°С

Сегодня в погоду на территории Беларуси определяют атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная погода, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем в западных и центральных районах снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, по северо-западной половине республики сильный порывистый. Во второй половине дня повысится до +4°С. Атмосферное давление днем будет падать.

В воскресенье, 24 декабря, влияние на погоду окажут атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западом Европейской территории России, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.

На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), ночью и утром по северо-востоку местами сильные осадки. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах республики сильный порывистый ветер.

Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по востоку до +4°С по юго-западу; максимальная днем 0..+6°С, по юго-западу до +8°С.

На католическое Рождество республика окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). По северо-восточной половине слабые туман и гололед. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем во многих районах страны сильный порывистый ветер.

Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; по юго-западу республики ночью +4..+6°С, днем до +8°С.