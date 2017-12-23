В Речице неизвестный ночью порезал шины четырех машин

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Преступление было совершено еще в ночь с 15 на 16 декабря, но известно о нем стало только сегодня.

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Как сообщает dneprovec.by, неустановленный пока злоумышленник порезал шины четырех автомобилей — «Пежо 305», «Нива» и «Ауди A6», которые были припаркованы возле домов по переулку Кирова, а также «Мазда 626», находившаяся на неохраняемой стоянке по Садовой.

Все автомобили, кроме «Ауди», не были оборудованы сигнализацией.


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Тэги: шины хулиганство Город: Речица

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