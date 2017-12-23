В Речице неизвестный ночью порезал шины четырех машин
Просмотров: 577 Комментариев: 0
Преступление было совершено еще в ночь с 15 на 16 декабря, но известно о нем стало только сегодня.
Как сообщает dneprovec.by, неустановленный пока злоумышленник порезал шины четырех автомобилей — «Пежо 305», «Нива» и «Ауди A6», которые были припаркованы возле домов по переулку Кирова, а также «Мазда 626», находившаяся на неохраняемой стоянке по Садовой.
Все автомобили, кроме «Ауди», не были оборудованы сигнализацией.
Обсудим?