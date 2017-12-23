Беларусь представляет все больший интерес для китайских инвесторов, — ЕАБР

В последние три года среди стран на постсоветском пространстве для китайских инвесторов все больший интерес представляет Беларусь. Такой вывод содержится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР).

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Как отмечают аналитики, последние несколько лет надежды по активизации инвестиционного сотрудничества КНР и Беларуси возлагаются «на мегапроект — индустриальный парк «Великий камень», называемый «жемчужиной» Экономического пояса Шелкового пути», пишет БелаПАН.

«Если раньше его жизнеспособность была под сомнением, то с начала 2017 года наметились сдвиги в позитивную сторону. За первые три года в индустриальном парке было зарегистрировано лишь восемь резидентов, однако к сентябрю 2017 года их число увеличилось до 19. Участились визиты китайских делегаций различного уровня», — констатируется в докладе.

По мнению экономистов ЦИИ ЕАБР, это обусловлено плановым строительством базовой инфраструктуры и введением ряда новых льгот для резидентов парка, в числе которых предоставление режима наибольшего экономического благоприятствования, упрощение ряда административных процедур и расширение перечня основных видов деятельности.

По оценкам аналитиков, в ближайшие годы ожидается значительный приток китайских ПИИ в индустриальный парк за счет массового строительства объектов как уже зарегистрированными, так и новыми резидентами.

Среди других инвестиционных проектов Китая в Беларуси экономисты ЕАБР считают необходимым отметить проект по мелкоузловой сборке легковых автомобилей Geely.

Как отмечает ЦИИ ЕАБР, китайско-белорусскому предприятию «БелДжи», авансом получившему статус локализованного производства, для сохранения возможности беспошлинного экспорта из Беларуси в другие страны ЕАЭС (доля экспорта в Россию планировалась на уровне 90% от производства) необходимо довести локализацию производства до 30% к 2017 году и до 50% к началу 2018 года. Однако, по данным на сентябрь 2017 года, степень локализации производства на построенном заводе составляла лишь 14%.

В целом, по данным ЕАБР, к концу 2016 года в транспортном и машиностроительном комплексах сконцентрировано 34 и 27% всех накопленных китайских прямых иностранных инвестиций в Беларуси, тогда как в туристическом и строительном — по 16%.