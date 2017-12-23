В Волгограде заработало такси с оплатой проезда… оральным сексом

/ Мир
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Волгоградки смогут добраться до пункта назначения, не заплатив за это ни копейки. «Спасибо» водителю можно будет сказать другим способом.

Как сообщается, в области заработало секс-такси. Правила пользования просты: доехали — заплатила «натурой». Лучше орально, но, в принципе, перевозчики согласны и на стандартные плотские утехи, пишет bloknot-volgograd.ru.


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Таксисты гарантируют: водители аккуратные, симпатичные, молодые.

Пока хитрые автомобилисты раскручивают новый вид коммерческих перевозок исключительно в тех интернет-сообществах, куда горожанки заходят, изначально настроившись на секс без обязательств.

Правда, там же заседают представители сильной половины человечества, которым, возможно, тоже захочется воспользоваться услугой. Как будут выбираться из этой ситуации таксующие парни, не уточняется.

Секс вместо оплаты все чаще предлагается. Так, в сети можно встретить объявления, что девушки снимут квартиру без финансовой оплаты. За жилье они готовы расплачиваться любовью.


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Тэги: такси секс оральный секс Город: Волгоград

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