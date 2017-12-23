Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных на Донбасс

Российские военные должны вернуться в Центр контроля и координации. С таким призывом выступили немецкий и французский лидеры, а также МИД Польши.

Так, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Москву вернуть в Совместный центр контроля и координации на Донбассе российских военных, которые были отозваны 19 декабря в качестве протеста против «действий украинской стороны».

Центр, по мнению немецкого и французского лидеров «играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и при выполнении договоренностей о режиме перемирия», пишет DW.

С таким же призывом к властям РФ обратился и МИД Польши: «Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о незамедлительном возвращении с СЦКК».