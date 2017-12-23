Минское «Динамо» обыграло «Ладу» в гостевом матче

23 декабря в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) выиграло в Тольятти у «Лады» — предпоследней команды Восточной конференции.

Шайбы забросили:

у гостей — Дмитрий Буйницкий (18.15, ассистент — Денис Осипов), Джастин Фонтейн (34.39, Дмитрий Знахаренко);

у хозяев — Денис Зернов (11.03, в большинстве, Георгий Белоусов).

Штрафное время: 16 — 2 (Павлович, 10.41, Лингле, 29.22, Лисовец, 29.22 (10 мин.), Китаров, 57.10 — Новотны, 29.55).

После 44 матчей команда Горди Дуайера с 58 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (15 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 21 — в основное время, разница шайб 87-99). Отставание от зоны плей-офф составляет 3 очка.

Заключительный матч выездной серии «Динамо» проведет 25 декабря с челябинским «Трактором», сообщает БелаПАН.