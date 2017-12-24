Агрессор с мачете и в противогазе напал на прохожих в Лос-Анджелесе

Мужчина в противогазе и с мачете напал на прохожих в Лос-Анджелесе в районе Канога-Парк. Об инциденте сообщат РБК со ссылкой на Daily Star и New York daily news.

Полиция, по данным изданий, быстро прибыла на место происшествия и открыла огонь по злоумышленнику. Мужчина был ранен, его доставили в больницу. Также госпитализированы восемь пострадавших, о погибших газеты не сообщают. Также не уточняют они и остальных деталей случившегося.

Пользователь Twitter под ником Кевин Такуми (Kevin Takumi) опубликовал в Twitter фото с места происшествия. На изображении заметно, как медики несут человека на носилках.

23 декабря Федеральное бюро расследований США заявило о задержании в Сан-Франциско бывшего морского пехотинца по подозрению в подготовке теракта на Рождество. 26-летний мужчина исповедует радикальный ислам и поддерживает группировку «Исламское государство».

В документах ФБР говорится, что силовики нашли при обысках в доме подозреваемого записку, где говорилось: «Вы сами это на себя навлекли». Там же осуждалось решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.