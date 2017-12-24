Представитель Совета Европы: думаю, в Беларуси все готово к отмене смертной казни

Беларусь готова к отмене смертной казни. Такое мнение в интервью БелаПАН высказал генеральный директор Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумопулос (на снимке). Он посещал страну 19—20 декабря.

«Надеюсь, что в ближайшее время Беларусь введет мораторий на смертную казнь, — сказал Якумопулос. — Думаю, что к этому все готово. И это надо сделать не только потому, что Совет Европы и соседние страны ждут от Беларуси отмены смертной казни, но и белорусское общество этого достойно».

Отвечая на вопрос, готовы ли белорусы принять отмену смертной казни, Якумопулос сказал: «Не думаю, что белорусское общество хуже, чем любое другое европейское общество. Смертная казнь отменена во всех странах — членах Совета Европы».

Он подчеркнул, что даже Конституция Беларуси предусматривает, что смертная казнь в стране будет отменена. «И я думаю, что этот значительный шаг должен быть сделан», — сказал представитель Совета Европы.

По словам Якумопулоса, отмена смертной казни является одной из приоритетных тем для Совета Европы в сотрудничестве с Беларусью. Другими важными вопросами являются права человека, обеспечение баланса между ветвями власти, судебная реформа, борьба с коррупцией, биоэтика. «Эти приоритетные сферы подписаны в плане действий, который принимался Советом Европы и белорусскими властями», — заявил собеседник.

При этом он отметил, что Совет Европы регулярно организует мониторинг ситуации в странах-членах, в том числе по вопросу соблюдения прав человека и верховенства закона. Мониторинги проводятся на базе разработанных в Совете Европы процедур и стандартов и являются основой для дальнейших оценок ситуации в той или иной стране. Поскольку Беларусь не является членом Совета Европы, то в ее отношении проводится ограниченное число мониторингов (в рамках конвенций, к которым страна присоединилась).

Имеющиеся в Беларуси проблемы с правами человека упоминались как в нескольких отчетах Совета Европы, так и в резолюциях его Парламентской ассамблеи, подчеркнул Якумопулос. «Наш мониторинговый процесс направлен на то, чтобы определить недостатки, выявить проблемы и помочь улучшить ситуацию, — сказал он. — Главная роль Совета Европы заключается в том, чтобы делиться опытом проведения реформ для улучшения ситуации с правами человека, верховенства закона. Уроки и ошибки, а также положительный опыт других стран всегда полезны. Думаю, что с программой сотрудничества, которая у нас сейчас есть, мы сможем поработать над некоторыми проблемными вопросами, являющимися приоритетными и для белорусских властей, и для Совета Европы».

Якумопулос отметил, что за последние несколько лет уровень сотрудничества между Советом Европы и Беларусью значительно вырос.

Во время визита в Минск он принял участие в межрегиональной конференции «Апелляция в системе уголовного права: реальность, тенденции и перспективы». Мероприятие было организовано Советом Европы и Генеральной прокуратурой Беларуси в рамках проекта «Права человека для всех».

Якумопулос встретился с председателями Конституционного суда Петром Миклашевичем и Верховного суда Валентином Сукало, министром юстиции Олегом Слижевским, руководителем рабочей группы Палаты представителей по изучению смертной казни как инструмента наказания, председателем постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации ПП НС Андреем Наумовичем и председателем постоянной комиссии по законодательству ПП НС Натальей Гуйвик.

Фото: LF Aкадемия