В Берестовицком районе ремонтировавший авто мужчина заживо сгорел в гараже

Вечером в субботу, 23 декабря, в агрогородке Пограничный Берестовицкого района при пожаре в гараже погиб мужчина.

Как передает в сводке Гродненское областное управление МЧС, сообщение о пожаре в четырехсекционном кирпичном блоке гаражей поступило в дежурную службу ведомства накануне, в 19:09.

Когда спасатели прибыли на место ЧП и оперативно подавили огонь, выяснилось, что в гараже заживо сгорел мужчина, занимавшийся ремонтом автомобиля. Уничтожена огнем и сама машина.

Правоохранительные органы и эксперты выясняют причины случившегося.

МЧС также сообщает, что за прошедшие сутки в Гродно из-за короткого замыкания сгорел припаркованный автомобиль «Ауди-100». Кроме того, поврежден огнем стоявший рядом «Шевроле».

Фото носит иллюстративный характер.