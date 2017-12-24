Навального на собрании инициативной группы в Москве выдвинули в президенты РФ

В Москве на пляже в Серебряном бору сегодня, 24 декабря, состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального.

По оценке корреспондента «Медузы», находившегося на месте событий, на собрание, начавшееся с полуторачасовым опозданием, пришли около тысячи человек, включая журналистов.

За выдвижение Навального проголосовали 742 человека, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Также на собрании инициативной группы было объявлено, что документы о выдвижении Навального планируется передать уже 24 декабря.

На собрании присутствовал представитель Центризбиркома РФ.

По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

На 24 декабря запланированы собрания инициативных групп по выдвижению Навального еще в 20 городах России. Во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми на таких собраниях уже выдвинули кандидатуру Навального. В каждом из этих городов на собрания пришли более 500 человек.

ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик считает такой запрет противоречащим Конституции.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

На снимке — на собрании в Серебряном бору. Фото: Команда Навального, Москва «ВКонтакте»