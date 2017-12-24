От обвиняемого в коррупции саудовского принца требуют 6 млрд долларов за освобождение

Власти Саудовской Аравии потребовали от принца аль-Валида бин Талала (на снимке), задержанного по делу о коррупции, 6 миллиардов долларов за освобождение, сообщает meduza.io со ссылкой на The Wall Street Journal.

Аль-Валид бин Талал, по данным собеседников издания, пока отказывается заплатить требуемую сумму, считая, что это будет выглядеть признанием вины. При этом принц готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., при условии, что он продолжит ее возглавлять.

Аль-Валид бин Талал, в числе прочего, владеет долями в Twitter, Citigroup и сети отелей Four Seasons. Его состояние Forbes оценивает в 17 миллиардов долларов — 45-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира.

В начале ноября в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны более десяти принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. Принцев, включая аль-Валида бин Талала, содержат под стражей в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.

Власти Саудовской Аравии предложили арестованным сделку, пообещав снять с них обвинения, если они передадут государству часть своего состояния. По оценке наследного принца Мухаммада бин Салмана, в бюджет Саудовской Аравии от такой сделки поступит около 100 миллиардов долларов.

По данным Reuters, как минимум один из принцев согласился на эти условия. Принц Митеб бин Абдалла, сообщили источники агентства, согласился заплатить более 1 миллиарда долларов в обмен на свободу.

Фото: saudianews.ru