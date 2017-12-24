Нацбанк выпускает в обращение новые памятные монеты

Национальный банк Беларуси выпускает новые памятные монеты нескольких серий. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 15 декабря 2017 года №508.

Как сообщает БЕЛТА, с 26 декабря будут выпущены серебряная и медно-никелевая монеты «Дуброўка скальная» серии «Адроджаныя расліны» (тиражом 1 тыс. и 2 тыс. штук соответственно), серебряная и медно-никелевая монеты «Троіцкі касцёл са званіцай. Чарнаўчыцы» серии «Помнікі архітэктуры Беларусі» (тиражом 1,2 тыс. и 2 тыс. штук соответственно).

В обращение с 28 декабря выйдут монеты «Легенда пра пчалу» серии «Беларускія народныя легенды» (серебряная тиражом 1,1 тыс. штук, медно-никелевая — 2 тыс. штук), монеты «Свет вачыма дзяцей. 2017» (серебряная — 1 тыс. штук, медно-никелевая — 2 тыс. штук).

Номиналы выпускаемых памятных серебряных монет составят 20 рублей, медно-никелевых — 1 рубль.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Памятные монеты являются законным платежным средством Беларуси.