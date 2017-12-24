«Моладзь БНФ» возглавила Анна Смилевич

Председателем молодежного крыла Партии БНФ «Моладзь БНФ» избрана активистка и пресс-секретарь организации, 18-летняя Анна Смилевич (на снимке). Такое решение принято на VII съезде организации, который проходит 24 декабря в Минске.

В съезде принимают участие около 60 активистов из разных регионов Беларуси.

С приветственным словом к делегатам обратился председатель партии Григорий Костусев. «Идея «Моладзі БНФ» жива. Многие люди, которые создавали организацию, теперь являются активистами Партии БНФ, они верны той идее, с которой пришли сюда, — отметил политик. — Надеюсь, что спустя годы мы будем с вами встречаться уже в другой Беларуси, без этого режима. И надеюсь, что кто-то из вас уже будет занимать руководящие должности».

Возглавлявший с 2015 года молодежное крыло партии Юрий Лукашевич, недавно избранный заместителем председателя Партии БНФ, повторно выдвигать свою кандидатуру не стал. Он отметил, что после прекращения деятельности молодежной структуры в 2012 году спустя три года ее фактически пришлось создавать заново. Сейчас, подчеркнул Лукашевич, «Моладзь БНФ» объединяет по всей стране более 700 человек, некоторые из них уже подверглись репрессиям за свою деятельность — были отчислены из вузов или лишились работы.

Председателя организации выбирали путем тайного голосования. Изначально на руководящую должность претендовали семь кандидатов, однако пятеро из них взяли самоотвод. В результате в выборах участвовала Смилевич и 21-летний активист Никита Краснокутский. За кандидатуру Краснокутского проголосовало 44% делегатов, Смилевич поддержали 57,4% голосовавших.

Новоизбранная председатель «Моладзі БНФ» пообещала в первую очередь заняться укреплением действующих в регионах ячеек организации и созданием новых структур, а также активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций. Смилевич намерена «делать все для того, чтобы «Моладзь БНФ» цвела, развивалась и активно действовала по всей стране».

Также делегаты съезда приняли изменения в устав организации, касающиеся деятельности ее рады (совета).