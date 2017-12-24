Лебедько об избирательной кампании: политической воли менять правила игры у властей нет

Избирательное законодательство Беларуси не мотивирует политические партии и организации участвовать в местных выборах. Об этом в комментарии БелаПАН заявил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько (на снимке).

«У нас были, пусть и минимальные, но все же ожидания, что правила игры на выборах поменяются. Были подготовлены изменения в избирательное законодательство, но политической воли менять правила игры у властей нет. Такая ситуация не мотивирует политические партии и организации участвовать в выборах», — сказал он.

Проходящая избирательная кампания, считает Лебедько, «обнаруживает серьезный кризис». «Это вызов для власти. Если раньше говорили, что политические партии бойкотируют выборы в той или иной форме, то теперь сами люди бойкотируют это мероприятие. 20 лет люди ходят на избирательные участки, ничего, кроме дешевых котлет и пива, там не видят. Поэтому нынешние выборы — гораздо больший вызов для властей, чем для оппозиции. Люди в большинстве своем бойкотируют эту избирательную кампанию», — отметил политик.

Власти, по словам Лебедько, заинтересованы, чтобы было «ощущение какой-то движухи, что-то происходило». «Они будут регистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты, терпеть пикеты, разные заявления на них», — считает он.

Для ОГП, сообщил Лебедько, главная задача на местных выборах — коммуникация с людьми. Участие партии в проходящей избирательной кампании он назвал «ограниченным». «У нас были времена, когда выставляли 300-400 кандидатов в депутаты. Сейчас мы ушли от этого, тем более что есть опасность, что депутаты будут не избираться, а власть станет назначать их», — сказал политик.

«Если власть добьется от международного сообщества тихого признания такой процедуры назначения депутатов, то для нее это означает решение многих проблем. Власть сможет назначать в депутаты либо самых слабых, либо сильно зависимых, на которых есть возможность воздействия», — заявил Лебедько.

По данным Центризбиркома, всего зарегистрировано 17.542 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты местных советов, подписи за выдвижение кандидатами членов политических партий будут собирать 452 из них. Через сбор подписей выдвигается 42 активиста ОГП.

Местные выборы состоятся в Беларуси 18 февраля 2018 года.

Фото: ucpb.org