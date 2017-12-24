Координатор «Зеленой сети»: передвижные дельфинарии — аттракцион жестокости и варварства

Жители Мозыря собирают подписи под петицией о запрете работы передвижных дельфинариев.

Как сообщил БелаПАН экологический активист, координатор «Зеленой сети» Павел Ноздря, петицию планируется направить в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Госинспекцию охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, а также в Администрацию президента.

«Передвижные дельфинарии, как и передвижные зоопарки, подлежат закрытию, так как перевозка и содержание животных в таких условиях — это жестокое отношение к животным. Во всех цивилизованных странах передвижные зоопарки, равно как и передвижные дельфинарии, запрещены законодательством, — объясняет Ноздря. — При перевозке морские млекопитающие проводят несколько дней без движения в маленьких контейнерах. Во время возведения и разбора конструкций дельфинария, что обычно занимает несколько дней, морские обитатели томятся в тех же самых контейнерах шириной 1,5 и высотой 2 метра без движения и надлежащего внимания. Часто погибших дельфинов просто заменяют купленными нелегально у браконьеров».

В петиции говорится, что «в географическом центре Европы — Беларуси — продолжается аттракцион жестокости и варварства», и сообщается, что в декабре в Мозыре, возле ТЦ «Апельсин», расположился передвижной дельфинарий «Атлантида». Адресатов петиции просят обратить внимание на деятельность этого дельфинария и изучить условия содержания животных, дать правовую оценку происходящему, принять меры к запрещению передвижных дельфинариев в Беларуси.

Подписи под аналогичной электронной петицией инициаторы планируют также собирать на интернет-платформах. В России под аналогичной петицией на платформе change.org уже подписались свыше 84 тыс. человек.

На снимках -- так содержатся животные в передвижных дельфинариях. Фото: Savedolphins.net и Ntr.city