Видеофакт. Футбольный тренер встретил во время матча… самого себя

Главный тренер футбольного клуба «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон встретил двойника прямо на поле. Как сообщает lenta.ru, видео о забавной встрече появилось в YouTube-аккаунте We Love Liverpool.

Случай произошел во время матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Суонси» и «Кристал Пэлас». Наставник «орлов» увидел стюарда, который был очень похож на него. Они сфотографировались вместе.

70-летний тренер возглавлял «Ливерпуль» в сезоне 2010/11. С 2012 по 2016 года Ходжсон оставался наставником английской национальной команды.