Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить Рождество Христово

Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить праздник Рождества Христова. 24 и 25 декабря во всех храмах этих конфессий пройдут праздничные богослужения.

В минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии праздничная месса на польском языке начнется в 19.00, а белорусскоязычная — в 21.00, богослужение возглавит апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер, сообщает БелаПАН со ссылкой на официальный портал Римско-католического костела в Беларуси.

В 19.00 богослужения начнутся в приходе Матери Божьей Будславской — в одноименной часовне в микрорайоне Красный Бор, а также в приходе Святого Антония — в актовом зале ЖЭС № 84 в Малиновке.

В костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел) на площади Независимости рождественская месса на белорусском языке начнется в 20.00, а два часа спустя — на польском.

Богослужения в костеле Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище, а также в часовне прихода Святых Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе в микрорайоне Домбровка начнутся в 21.00.

В 22.00 мессы к празднику Рождества Христова пройдут в часовне Матери Божьей Шкаплерной прихода Божьего Тела в микрорайоне Ангарская, часовне Матери Божьей Розарийной в Лошице, центре Святого Иосифа прихода Христа Спасителя и Рождества Пресвятой Девы Марии в Шабанах и часовне прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сухарево.

В часовне душпастырского центра при епископате Беларуси для верующих прихода Святых Апостолов Петра и Павла и Святого Евгения де Мазено праздничное богослужение начнется в 23.00.