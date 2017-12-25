Видеофакт. В США аллигатор напал на лодку с туристами

Инцидент произошел в штате Флорида — туристы изрядно испугались, когда в их лодку неожиданно прыгнул аллигатор.

Фото pixabay.com

По данным Daily Mirror, лодка с туристами увязла в грязи недалеко от берега, на котором отдыхала рептилия.

Решив не упускать такую возможность, люди начали снимать на телефон аллигатора.

Однако веселье быстро прекратилось, как только «зеленый» прыгнул в лодку. Что испытали в эти секунды туристы трудно описать.

К счастью, все обошлось, и аллигатор нырнула в воду.