Боевик-смертник взорвал в Кабуле здание спецслужбы
Смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Национального директората безопасности Афганистана. Ответственность за врыв, в результате которого погибли шесть человек, взяло «Исламское государство».
Фото pixabay.com
Как сообщается, боевик-смертник привел в действие бомбу утром в Кабуле в момент, когда сотрудники ведомства следовали на службу.
Первоначально сообщалось о четырех погибших и двух раненых. Позже полиция сообщила о шести жертвах и трех пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести.
В настоящее время афганские спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.
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