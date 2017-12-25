Боевик-смертник взорвал в Кабуле здание спецслужбы

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Смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Национального директората безопасности Афганистана. Ответственность за врыв, в результате которого погибли шесть человек, взяло «Исламское государство».

Боевик-смертник взорвал в Кабуле здание спецслужбы

Фото pixabay.com

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Как сообщается, боевик-смертник привел в действие бомбу утром в Кабуле в момент, когда сотрудники ведомства следовали на службу.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и двух раненых. Позже полиция сообщила о шести жертвах и трех пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время афганские спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.


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Тэги: теракт Исламское государство Афганистан Город: Кабул

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