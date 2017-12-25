Глава римско-католической церкви папа Франциск попросил «дар мира для всего мира». Об этом он заявил в своей традиционной рождественской проповеди в соборе святого Петра в Ватикане. Он напомнил, что вера «велит радушно принимать нуждающихся».

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«Мы видим, как миллионы людей сорваны со своих мест и отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких. Во многих случаях люди надеются, надеются на будущее. В других они уходят из дома по одной причине — выживание», — заявил понтифик.

Он сравнил мигрантов с библейскими Марией и Иосифом, которые проделали путь из Назарета в Вифлеем и где для них также не было места, сообщает Euronews.

«Мария и Иосиф, для которых не было места, являются первыми для того, кто дает нам всем документ о гражданстве. Того, кто в своей нищете и смирении провозглашает и показывает, что истинная сила и подлинная свобода проявляются в почитании и помощи слабым и беззащитным».

Сегодня днем Папа Римский обратится к верующим с традиционным благославлением Urbi et Orbi, Городу и миру.