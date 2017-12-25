Беларусь заняла 8-е место на территории бывшего СССР по инфляции

Беларусь с показателем 0,5% заняла восьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в ноябре.

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Такой же показатель зафиксирован в Эстонии. Впереди оказались Армения, Узбекистан (по 2%), Грузия (1,1%), Казахстан, Кыргызстан, Украина (по 0,9%) и Молдова (0,7%), свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики. Ниже была инфляция в Литве, Таджикистане (по 0,3%), Азербайджане, России (по 0,2%) и Латвии (0,1%). Традиционно нет месячных данных о динамике цен в Туркменистане.

По росту потребительских цен в январе—ноябре 2017 года с показателем 4,4% Беларусь заняла восьмое место на территории бывшего СССР (в январе — седьмое место с 0,9%; в январе—феврале — десятое с 1,4%; в первом квартале — девятое с 1,7%; в январе—апреле — восьмое с 2,4%; в январе—мае — седьмое с 2,7%; в первом полугодии — седьмое с 3,4%; в январе—июле — шестое с 3,3%; в январе—августе — восьмое с 2,5%; в январе—сентябре — девятое с 2,7%; в январе—октябре — восьмое с 3,9%).

Впереди Украина (12,5%), Узбекистан (11,5%), Азербайджан (7,4%), Молдова (6,8%), Казахстан, Таджикистан (по 6,3%) и Грузия (5,5%). В Литве цены увеличились на 3,9%, в Эстонии — на 3,8%, Кыргызстане — на 2,9%, Латвии и России — на 2,1%, Армении — на 1,1% (показатели по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Эстонии расчетные — данные национальных органов не опубликованы).

По Туркменистану известна динамика цен только за первое полугодие (рост на 3,61%). При публикации информации за девять месяцев на сайте местного госкомитета по статистике произошел сбой, который до сих пор не устранен.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за 11 месяцев 2017 года на 10,48% (в ноябре — на 0,62%; ПМР, как и Туркменистан, приводит данные с сотыми долями процента).

В январе—ноябре 2016 года по росту цен Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР (10,1%), по итогам года — также третье (10,6%). Правительство рассчитывает, что в 2017 году цены повысятся не более чем на 9%, а заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 23 мая заявил, что цены по итогам года могут вырасти не более чем на 5,5-6%, что станет самым низким показателем «за последние 20-25 лет».