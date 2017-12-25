В Беларуси из-за ветра падают новогодние елки (фото)

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Сильный ветер похозяйничал в некоторых регионах Гомельской области. Порывы были настолько сильными, что были повалены новогодние елки, установленные в Калинковичах и Октябрьском.

В Беларуси из-за ветра падают новогодние елки (фото)

Так, праздничные деревья, установленные на площадях этих районных центров, не выдержали и рухнули.

О потерпевших ничего не сообщается. Видимо, к счастью никого рядом в момент стихии не было, а поэтому никто не пострадал.

В Беларуси из-за ветра падают новогодние елки (фото)

Напомним, на сегодня синоптики из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

 

Фото с сайта gomel.today


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: Новый год-2018 новогодняя елка Город: Калинковичи Октябрьский

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