В Беларуси из-за ветра падают новогодние елки (фото)

Сильный ветер похозяйничал в некоторых регионах Гомельской области. Порывы были настолько сильными, что были повалены новогодние елки, установленные в Калинковичах и Октябрьском.

Так, праздничные деревья, установленные на площадях этих районных центров, не выдержали и рухнули.

О потерпевших ничего не сообщается. Видимо, к счастью никого рядом в момент стихии не было, а поэтому никто не пострадал.

Напомним, на сегодня синоптики из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Фото с сайта gomel.today