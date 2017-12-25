На пожаре под Питером сильно обгорел 29-летний гастарбайтер из Беларуси

29-летний гражданин Беларуси получил сильные ожоги в результате пожара, произошедшего в садоводстве «Бумажник-2» рядом с поселком Морозова (Всеволожский район Ленинградской области).

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Как сообщает 47news, в петербургском НИИ имени Джанелидзе медики пытаются стабилизировать состояние 29-летнего белоруса, который был доставлен в клинику с пожара — врачи диагностировали ожоги более 50 процентов тела.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавшего нанял для разборки дома 45-летний уроженец Украины, живущий в Санкт-Петербурге и работающий в творческой мастерской. По одной из версий, пожар возник из-за затопленной белорусом печи.