На пожаре под Питером сильно обгорел 29-летний гастарбайтер из Беларуси

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29-летний гражданин Беларуси получил сильные ожоги в результате пожара, произошедшего в садоводстве «Бумажник-2» рядом с поселком Морозова (Всеволожский район Ленинградской области).

На пожаре под Питером сильно обгорел 29-летний гастарбайтер из Беларуси

Фото pixabay.com

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Как сообщает 47news, в петербургском НИИ имени Джанелидзе медики пытаются стабилизировать состояние 29-летнего белоруса, который был доставлен в клинику с пожара — врачи диагностировали ожоги более 50 процентов тела.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавшего нанял для разборки дома 45-летний уроженец Украины, живущий в Санкт-Петербурге и работающий в творческой мастерской. По одной из версий, пожар возник из-за затопленной белорусом печи.


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Тэги: пожар ожоги Город: Санкт-Петербург

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