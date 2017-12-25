СМИ: состояние здоровья Олега Табакова резко ухудшилось

Состояние здоровья народного артиста СССР Олега Табакова врачи оценивают как крайне тяжелое.

В воскресенье ему резко стало плохо — Табаков находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает у медиков опасение, сообщает Пятый канал.

Теперь врачи не берутся делать прогнозы.

О срочной госпитализации Табакова стало известно 27 ноября.

Ранее сообщалось, что актер был экстренно прооперирован 29 ноября. У 82-летнего артиста диагностировали заражение крови.