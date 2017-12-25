В Берлине автомобиль протаранил офис СДПГ
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По данным берлинской полиции, сегодня ночью автомобиль въехал в офис Социал-демократической партии Германии. Отмечается, что пострадал лишь 58-летний водитель.
Правоохранители рассказали, что в машине были обнаружены канистры с бензином и жидкость для зажигалок, пишет Би-би-си.
Следствие не исключает, что целью данной акции была попытка поджога офиса.
По словам полиции, водитель признался, что хотел совершить суицид.
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