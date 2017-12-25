В Берлине автомобиль протаранил офис СДПГ

По данным берлинской полиции, сегодня ночью автомобиль въехал в офис Социал-демократической партии Германии. Отмечается, что пострадал лишь 58-летний водитель.

Правоохранители рассказали, что в машине были обнаружены канистры с бензином и жидкость для зажигалок, пишет Би-би-си.

Следствие не исключает, что целью данной акции была попытка поджога офиса.

По словам полиции, водитель признался, что хотел совершить суицид.