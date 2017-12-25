Правоцентристы намерены выдвинуть единого кандидата в президенты

Белорусские правоцентристские организации намерены выдвинуть единого кандидата в президенты на очередных выборах, которые должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

В правоцентристскую коалицию помимо ОГП входят движение «За Свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

«Думаю, кроме нашей коалиции, сегодня никто другой самостоятельно не в состоянии провести сильную кампанию, не контролируемую властями, — заявил Лебедько БелаПАН. — Причем провести ее с результатом, реально собрав 100 тыс. подписей без всякого донорства со стороны властей».

Возможно, считает политик, силы, способные успешно провести президентскую кампанию, еще появятся, если «кто-то будет объединяться, создавать новые коалиции».

«Но ни одна структура не является сегодня самодостаточной в этом вопросе. Коалиция — это уже что-то, тем более что мы развиваемся. Теперь правоцентристы — это уже не коалиция руководства; во многих регионах происходит сближение людей из наших организаций для решения общих задач», — сказал политик.

При этом Лебедько подчеркнул, что единым кандидатом не обязательно станет член организации, входящей в коалицию.

«Но это должен быть человек, близкий к нам по взглядам, оценке ситуации, нашим целям и задачам, — отметил он. — Думаю, в марте, после завершении местной кампании (выборы в местные советы. — БелаПАН.), мы более активно займемся обсуждением этого вопроса».

Лебедько также отметил, что если первыми пройдут парламентские выборы (они должны состояться не позднее 10 сентября 2020 года), то правоцентристская коалиция намерена выдвинуть единый список кандидатов в депутаты с единым посланием к избирателям.