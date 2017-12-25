Шокирующее видео. В Москве автобус влетел в подземный переход: погибли люди (18+)

Пятый канал публикует видео жуткой аварии в Москве, где автобус протаранил толпу людей. По предварительным данным, пострадали около 15 человек: https://t.co/sRXRH6a2ZT

Число погибших в аварии с автобусом в Москве достигло четырёх человек: https://t.co/rz0FTbbsRC#дтп #Москва pic.twitter.com/I26caE0vwl

— Пятый канал Новости (@5tv) 25 декабря 2017 г.