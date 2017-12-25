Шокирующее видео. В Москве автобус влетел в подземный переход: погибли люди (18+)

/ Мир
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В сети появилось видео жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник, 25 декабря, в российской столице.

В Москве автобус влетел в подземный переход: погибли люди

ДТП случилось днем на Славянском бульваре — пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход, сбив людей.

В Москве автобус влетел в подземный переход: погибли люди

По предварительным данным московской полиции, в результате аварии погибли пять человек, более десяти получили травмы разной степени тяжести.

На месте работают сотрудники полиции. Водитель задержан. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Правоохранители в качестве первых версий рассматривают две: автобус «подрезала» другая машина; у него отказали тормоза.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

 

 

Фото из соцсетей
 


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Тэги: ДТП Персона: Сергей Собянин Город: Москва

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