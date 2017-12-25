Рапота: белорусам и россиянам нечего делить

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России обратился к народам двух стран с новогодними поздравлениями.

Кроме всего прочего, он отметил, что две страны связывают история, культура, подвиги, мужество и тысячи судеб наших прославленных соотечественников.

«В этой неразделимости Беларуси и России - основа Союза, великая потребность двух народов жить и работать вместе, без границ, на благо своих стран и нашего общего государства. Нам нечего делить — но многое нужно преумножать», — приводит «РГ» слова союзного чиновника.