Рапота: белорусам и россиянам нечего делить

/ Политика
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Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России обратился к народам двух стран с новогодними поздравлениями.

Рапота: белорусам и россиянам нечего делить

Союзное государство потратит в 2018-м 5 млрд российских рублей

Кроме всего прочего, он отметил, что две страны связывают история, культура, подвиги, мужество и тысячи судеб наших прославленных соотечественников.

«В этой неразделимости Беларуси и России - основа Союза, великая потребность двух народов жить и работать вместе, без границ, на благо своих стран и нашего общего государства. Нам нечего делить — но многое нужно преумножать», — приводит «РГ» слова союзного чиновника.


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Тэги: Союзное государство Персона: Григорий Рапота

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  • В 8 строчек уложились на тему дружбы народов России и Беларуси . О как ! Помнится , материалы о российских агрессорах были по 8 страниц . Ну , прямо наглядное пособие по информтехнологиям .