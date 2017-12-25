Видеофакт. Студенты из Шри-Ланки спели песню во время рождественской мессы в гомельском костеле

Обучающиеся в Гомельском медуниверситете студенты из Шри-Ланки участвовали в праздничной службе на Рождество в гомельском костеле.

В рождественскую ночь они подарили местным прихожанам необычный подарок. После мессы, которая проходила в костеле в ночь на 25 декабря, приходской хор выступал с концертом. Гости из Шри-Ланки тоже решили выступить и спели рождественскую песню на своем языке, пишет katolik.life.