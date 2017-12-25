Глава Минэнерго: в 2018 году мы обеспечим стопроцентное возмещение населением тарифа на электроэнергию

Уровень возмещения населением тарифа на электрическую энергию составляет 85%, тепловую — 18%, на газ — 40%, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» вечером 24 декабря.

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«Поэтому мы для себя поставили задачу в этом году, чтобы население вышло на 100-процентное возмещение затрат на производство электрической энергии. К сожалению, это не получится в связи с принятыми решениями в правительстве и на уровне главы государства. Но в 2018 году мы обеспечим стопроцентное возмещение населением тарифа на электрическую энергию», — сказал Потупчик.

«Что касается тарифов на тепловую энергию, то это самый дорогой ресурс. Мы будем последовательно двигаться к тому, чтобы выйти на стопроцентное возмещение, — отметил он. — Причем здесь движение идет как бы в разных направлениях. С одной стороны, повышаются тарифы для населения, а с другой стороны, за счет эффективной работы белорусской энергосистемы и снижения цен на газ для Республики Беларусь мы сможем обеспечить повышение уровня возмещения населением, резко не повышая стоимость самого тарифа для людей».

«Вот почему мы активно сейчас ведем переговорный процесс с Российской Федерацией о снижении цен на газ для Республики Беларусь», — приводит БелаПАН слова министра.