В Стамбуле расстреляли грузинского вора в законе Дато Панкисского

В воскресенье в Стамбуле застрелили 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили, более известный в уголовной среде, как Дато Панкисский.

Как отмечается, его убийство может быть местью за истязание племянника Шакро Молодого, вора «в законе» Дато Краснодарского. Не исключено, что эта вендетта может положить начало новой кровавой фазы конфликта воровских кланов.

По словам источника «ПК», в расстреле Дато Панкисского явно виден «почерк» Шакро, который ни раз в своей жизни прибегал к самым радикальным методам разрешения конфликтов.